AZƏRİQAZ-dan əhaliyə xəbərdarlıq: ''Diqqətli olun! " - FOTOLAR

Respublikamızın bir neçə rayonunun ərazisindən keçən çaylarda daş karxanalarının genişlənən fəaliyyəti sel suları gələrkən həmin çaylardan keçən qaz xətlərinə də zərər yetirir. Belə ki, çayın divarları, məcrası yuyulduqca qaz kəmərlərini saxlayan dirəklər çılpaqlaşır, dayanıqlığını itirir və demək olar ki, üzdə qalır. Nəticədə, güclü sel suları qarşısında tab gətirməyərək dirəklər aşır, qaz kəmərləri yararsız hala düşür.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Azəriqaz” İstehsalat Birliyinin Təmir-tikinti İdarəsi belə yerlərdə bərpa işlərinə başlayıb. Bu günlərdə Quba rayonunda Nügədi kəndi yaxınlığında, Qudyal çayın üzərindəki 273 mm diametrində sel sularının yuyaraq zədələdiyi qaz xəttinin çay keçidi əvvəlki formasına qaytarılıb. Bundan başqa, Zərdab rayonu ərazisində, Qarasu çayı üzərindən keçən 273 mm diametrində qaz xəttinin çay keçidinin yenilənməsi də planlaşdırılır.

Qeyd edək ki, 2019-cu ildə də bu səpkili işlər aparılıb. Masallı rayonu Boladi çayı üzərindən keçən 219 mm diametrində qaz xəttinin çay keçidi təmir edilib.

“Azəriqaz” İstehsalat Birliyi ölkəmizin qaz kəmərləri keçən çaylarında işləyən daş karxanalarının sahiblərindən xahiş edir ki, diqqətli olsunlar, qaz kəmərləri üçün təhlükəli qəza şəraitinin yaranmasına yol verməsinlər.

