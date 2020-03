İlham Əliyevdən mühüm FƏRMAN

İdxalı əlavə dəyər vergisindən azad edilən xammal və materialların siyahısı artırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev “İdxalı əlavə dəyər vergisindən azad edilən xammal və materialların siyahısı”nda dəyişiklik edilməsi haqqında fərman imzalayıb.

Fərmana əsasən, idxalı əlavə dəyər vergisindən azad edilən xammal və materialların siyahısına daha bir neçə tibbi məhsul əlavə olunub.

Beləliklə, Azərbaycana idxal edilən baxillər, steril və qeyri-steril əlcəklər və tibbi (cərrahiyyə əməliyyatı və ya prosedur üçün) maskalar və respiratorlar əlavə dəyər vergisindən azad edilib.

Bu fərman 2020-ci ilin iyunun 1-dək qüvvədədir.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.