Polşadan Azərbaycana 96 sərnişin gətirən təyyarə geri qayıtdı - VİDEO

96 azərbaycanlı Polşadan təxliyyə zamanı təyyarə Bakıya qayıtmadan geri Varşavaya qayıdıb.

Metbuat.az xəbər verir ki,bu barədə jurnalist Elgiz Nəbili Varşavadan şəxsi ''Facebook"' hesabında bildirib.

Hadisə ilə bağlı canlı yayımda məlumat verən Elgiz Nəbili bildirib ki, qaydalara uyğun olaraq əvvəlcədən bildirilmişdi ki, təyyarə Bakıda eniş edəcək.Amma son anda dəyişiklik edilib təyyarənin Lənkəranda eniş edəcəyi bildirildi. Bundan sonra yanacağ ehtiyyatı az olduğundan təyyarə geri dönüş edərək Varşavaya qayıdıb. Hal-hazırda sərnişinlər Azərbaycana qayıtmaq üçün gözləyirlər.Məlumat üçün bildirək ki, Elgiz Nəbili qeyd edib ki, vətəndaşlar öz şəxsi hesablarına Azərbaycana qayıdırlar.

