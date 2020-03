Uhan şəhər metrosu fəaliyyətin bərpa etdi

Çinin Hubey əyalətinin mərkəzi olan Uhan şəhərinin metropoliten xidməti koronavirus epidemiyasının yayılması nəticəsində elan olunmuş iki aylıq fasilədən sonra öz fəaliyyətini bərpa edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə yerli “Jenmin Jibao” qəzeti məlumat yayıb.

Qəzetin yazdığına görə, hazırda 184 stansiya öz fəaliyyətini bərpa edib ki, burada da sərnişinlərin bədən hərarətinin müəyyən edilməsi üçün 200 ədəd istilikgöstərici qurğular yerləşdirilib. İnsanların vaqonlarda sayına nəzarət etmək üçün oturacaqlara üzərində “arada bir yer buraxın” yazılmış sarı rəngli xüsusi lentlər yapışıdırılıb. Bununla da altı nəfərlik oturacaqlarda üç nəfər oturmalı olacaq.

Bildirilir ki, bütün qatarlarda nəzarətçi olacaq və o, yeni qaydalara nə dərəcədə əməl olunduğuna, eləcə də sərnişinlərin qoruyucu maskaları taxmalarına nəzarət edəcək.

Qeyd edək ki, epidemiya vəziyyətinin yaxşılaşması fonunda Çin rəsmiləri Hubey əyalətində karantin rejimini ləğv edib və insanların hərəkətinə, bölgəyə gediş-gəlişə qoyulan qadağalar da götürülüb

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.