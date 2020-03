Türk Hava Yolları (THY) bütün beynəlxalq uçuşları dayandırdı.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə öz "Twitter" səhifəsində şirkətin baş direktoru Bilal Ekşi yazıb.

B.Ekşi bildirib: "Koronavirusla mübarizə çərçivəsində bütün beynəlxalq uçuşlarımız dayandırılıb. Şənbə günü 23:59-dan etibarən daxili reyslər İstanbul və Ankaradan bəzi mərkəzi şəhərlərə uçuşlarla məhdudlaşacaq".

Baş direktor əlavə edib ki, daxili reyslər İstanbul Hava Limanından və Ankara Esenboğa Hava limanından həyata keçiriləcək.

