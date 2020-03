AQTA: ''Mağazalarda ən çox bu sahələr dezinfeksiya olunmalıdır'' - QAYDALAR

Ərzaq mağazalarında (topdan və pərakəndə satış obyekti, bazar, yarmarka və s.) spirt tərkibli məhlul və ya digər maddələrlə dezinfeksiya edilməsi vacib olan sahələr açıqlanıb.

Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, bu sahələr aşağıdakılardır:

✅ Qapı və qapı tutacaqları

✅ İstehlakçıların şəxsi əşyalarının saxlanılması üçün nəzərdə tutulan dolablar və tutacaqları

✅ Ödəniş terminalları

✅ Kassada yerləşən konveyerlər

✅ Məhsulların saxlandığı rəf, stellaj, daşındığı araba və səbətlər

✅ Çoxmərtəbəli müəssisələrdə eskalatorlar və tutacaqları, liftlər

✅ Soyuducuların tutacaqları

✅ Tullantı qabları

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.