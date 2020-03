Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 509 min nəfəri keçdi

Dünyada koronavirus qurbanlarının sayı 23 335 nəfərə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatında bildirilir.

Məlumata görə, dünyada infeksiyaya 509 164 yoluxma təsdiq edilib. Son sutka ərzində virusa 46 000 nəfər yoluxub, 2 501 nəfər isə dünyasını dəyişib.

Yeni növ koronavirus səbəbindən ən çox ölüm və yoluxma halları Avropada qeydə alınıb – 286 697 yoluxma, 16 105 ölüm. Son sutkada köhnə qitədə yoluxanların sayı 36 414, ölənlərin sayı isə 2 155 nəfər artıb.

İkinci yerdə, xüsusilə Çin, Cənubi Koreya və Yaponiyanı əhatə edən Qərbi Sakit Okean bölgəsi qərarlaşıb. Martın 27-nə olan məlumata görə, 100 018 nəfər virusa yoluxub, 3 567 ölüb.

Üçüncü yeri Cənubi və Şimali Amerika tutur, burada cəmi 81 137 nəfər koronavirusa yoluxub və 1 176 nəfər dünyasını dəyişib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.