Nazirlər Kabineti:"Cərimələr və sərt cəzalara başlayırıq!"

Karantin qaydalarını pozanlara qarşı cərimələnmə və sərt cəzalandırma mərhələsinə start veriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Nazirlər Kabinetinin mətbuat katibi İbrahim Məmmədov REAL TV-nin efirində deyib.

O qeyd edib ki, vətəndaşlar özləri daha sərt tədbirlərin görülməsinə məcbur edirlər:

“Çox təəssüf ki, regionlarda koronavirisa qarşı mübarizə tədbirlərində həmrəylik müşahidə olunmur. Məcburiyyət tətbiq edilmədiyi üçün insanlar evlərindən çıxırlar. Dünya təcrübəsi onu göstərdi ki, 65 yaşdan yuxarı insanlar bu xəstəliyə daha tez yoluxur və proses arzuolunmaz şəkildə, ağrılı nəticələnir. Ona görə də, bu insanları qorumaq üçün dövlət belə bir addım atıb. Ancaq buna baxmayaraq, qanuna əməl olunmur”.

Mətbuat katibi vurğulayıb ki, insanlar fərdi məsuliyyətini dərk etmir, ailələri isə onlara təzyiq göstərmir:

“Hətta qaydaları pozan o qədər çoxdur ki, 745 adam inzibati məsuliyyətə cəlb olunub. Buna baxmayaraq polisə etiraz da var, müqavimət də. Bizim mentalitetimizə görə, böyüklərə hörmət olunur, onlarla sərt danışılmır. Hətta polis də buna gedə bilmir. Ancaq vəziyyət onu göstərir ki, artıq xəbərdarlıq olunacaq, protokol yazılacaq və daha sonra cərimə olunacaq. Polislərə xüsusi planşetlər paylanılıb və ad, soyad deyildiyi halda həmin şəxsin məlumat bazası açılır. Hazırda yoluxmanın sürəti getdikcə artır. Sağalma sürəti ilə xəstəliyin yayılma sürəti arasında kəskin disproporsiya müşahidə olunur. Artıq biz arzuolunmaz istiqamətə gedirik”.

Mətbuat katibi bildirib ki, ölkə üzrə 65 yaşdan yuxarı insanların sayı 17 mindən çoxdur. Bunlara 1600 sosial işçi xidmət göstərəcək.Onlar vətəndaşların öz hesablarına ərzaq alaraq evlərinə aparacaqlar.Gələcəkdə bu sosial işçilərin maaşlarının artırılması gözlənilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.