Koronavirusun 5 yaşlı qurbanı: "Ana mən öləcəyəm?'' - FOTOLAR

Əsasən 65 yaşdan yuxarı xroniki xəstəlikləri olan insanlara təsir göstərən yeni koronavirus (Covid-19) əslində gənclərə və hətta uşaqlara da təsirli ola bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, İngiltərədən olan 5 yaşlı Alfie koronavirusa yoluxub. Yüksək qızdırma şikayəti ilə xəstəxanaya gətirilən Alfie, anasından tez-tez "Ölə bilərəmmi, ana?" deyə soruşur.

Halüsinasyonlar, qusma və yüksək hərarətlə xəstəxanaya yerləşdirilən və testlərə görə koronavirusu müalicəsinə başlayan 5 yaşlı Alfie, bu xəstəliyin hətta uşaqlara da təsir göstərə biləcəyini göstərdi. 2 Uşağ anası 30 yaşlı Lauren Fulbrook, deyir ki, bu xəstəlik yaşlı, gəncdir, uşaq qulaq asmır.

''Çox sağlam və xroniki xəstəliyi olmayan oğlum koronavirus müalicəsindədir. Bu həyatımın ən pis təcrübəsidir. Xahiş edirəm valideynlər də uşaqlarına qarşı diqqətli olsunlar.''

Qeyd edək ki,İngiltərədə 14mindən çox insan koronavirusa yoluxub.Virusdan 759 nəfər həyatını itirib,163 nəfərin vəziyyəti isə kritikdir.

Mənbə.Mirror.co.uk

