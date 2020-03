Martın 26-da, saat 12:30-da Bakının Yasamal rayonunda, K.Fərəcova adına Elmi-Tədqiqat Pediatriya İnstitutunda 2014-cü il təvəllüdlü Fərhad Əliyev vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə oxu.az-a hüquq-mühafizə orqanlarından məlumat daxil olub.

İlkin məlumata görə, ölümə səbəb pnevmoniya olub. Pnevmoniyanın koronavirusa yoluxma nəticəsində yaranıb-yaranmadığı hələlik məlum deyil.



