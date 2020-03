Kamran Əsədov: ''29 martdan təhsil sistemində çalışanların işə çıxması nəzərdə tutulmur''

''Sonuncu dəfə 20 martda Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahının qərarı ilə təhsil müəssisələrində tətilin vaxtı uzadıldı. Belə ki, 2020-ci ilin martın 29-dan aprelin 18-dək (ilk tədris günü aprelin 20-si müəyyən edilir) bütün təhsil müəssisələrində tədris, təlim-tərbiyə prosesinin dayandırılmasına və bununla bağlı bütün tədbirlərin təxirə salınmasına dair qərar qəbul oldu.''

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə təhsil eksperti Kamran Əsədov məlumat verib. Ekspert deyir ki, sabahdan, yəni 29 martdan müəllimlər istisna olmaqla Təhsil Nazirliyinə tabe bütün şəxslər işə çıxmalı idi. Bəziləri deyir ki, operativ qərargah qərar qəbul edə bilməz və o tövsiyyə xarakterli məktub göndərib, qurumun rəhbəri istəsə onu icra etməyə bilər. Bu fikir kökündən yanlışdır.

''Hal-hazırda ölkədə xüsusi ciddi rejimdir və operativ qərargah heçdə tövsiyyə vermir, mövcud vəziyyətdə onun verdiyi istənilən qərar müzakirəsiz və istisnasız yerinə yetirilir. Çünki operativ qərargahın rəhbəri ölkənin Baş Naziridir və o, birbaşa qərar qəbul etmək səlahiyyətinə malikdir. Bundan başqa, operativ qərargahın dövlət orqanlarını məzuniyyətə göndərməklə bağlı qərarında hansı kateqoriya işçilərin məzuniyyətə göndərilməsini qeyd etməməsi, onun qurumun tabeliyində olan və çalışan hər kəsə şamil olunması deməkdir.

Bir müddət sonra isə, koronavirusla bağlı həm tədbirlər həm də əlavə tədbirlər haqqında Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah bir neçə istiqamətli qərarlar qəbul etdi. Yəni 65 yaşdan yuxarı yaşı olanlar evdə qalsın, nəqliyyat və digər məhdudiyyətlər tətbiq edildi. Bunlar o deməkdir ki, təhsil sistemində, xüsusi ilə orta məktəblərdə çalışanlar 29 martdan etibarən işə çıxa bilməzlər. çünki onlar arasında yaşı 65 – dən yuxarı və ictimai nəqliyyətdan istifadə edən, kənrda yaşayan şəxslər var.''

Kamran Əsədov deyir ki, birdən birə 4447 məktəbin direktoru, 50 – dən çox təhsil şöbəsinin müdiri, digər təhsil təşkilatlarının rəhbəri işə çıxsa bu həm karantin rejiminin tələbinə ziddir, həm də onlar potensial virus daşıyıcısı və yoluxucusu ola bilərlər.

''Həmən şəxslər işə çıxsalar əlbətdə ki, tək çıxmayacaqlar və öz tabeliyindəki bir neçə nəfəri də işə çıxarsalar bu virusun yayılma miqyasını genişləndirəcək.

Bir də qeyd edirəm ki, Nazirlər Kabinetinin 25 mart 2020-ci il tarixli qərarı ilə 29 mart - 4 apreli qeyri-iş günlərini elan edib. Sənəddə qeyd edib ki bu qərar əlavədə göstərilən dövlət orqanları və qurumların rəhbər şəxslərinə və zəruri halda onların işə cəlb etdikləri işçilərinə şamil edilmir. Qərara əlavədə qeyd edilən qurumlardan biri də Təhsil Nazirliyidir. Ona görə bu qeyri – iş günləri Təhsil Nazirliyi sisteminə şamil edilmir ki, onlar 29 martdan 29 aprelə qədər tətildədirlər.''

Ekspert qeyd edir ki, tətil qərarının ləğv olunması və ya yanlış olması ilə bağlı isə heç bir əlavə sənəd yoxdur. Bütün hallarda isə 20 aprelə qədər xüsusi ciddi rejimli karantin vəziyyətidir və bu tarixə qədər təhsil müəssisələrində heç bir hərəkət, fəaliyyət ola bilməz. Yəni sabahdan etibarən hansısa rəhbər şəxsin tabeliyindəki işçiləri işə çağırması qanunvericiliyə ziddir. Amma əmək məcəllərinin tələbinə görə bəzi işçiləri zəruri və təxirə salınmaz işlərə görə əvəzi ödənilməklə cəlb edə bilərlər.

Təkrar qeyd edirəm ki, 29 martdan təhsil sistemində çalışanların işə çıxması heç bir qərarda nəzərdə tutulmur.

