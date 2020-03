Azərbaycanda gözəgörünməz varlıq fermanı bir-birinə qatdı - VİDEO

Qaxda qeyri-adi və qorxunc hadisə yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, rayon ərazisində olan fermaların birinin təhlükəsizlik kamerasına maraqlı və bir o qədər də qorxulu görüntülər əks olunub.

Belə ki, fermanın mühafizəçisi gecə saatlarında həyətdə bir neçə əşyanın yerinin dəyişdiyini görüb. Daha sonra o, təhlükəsizlik kameralarına əks olunan görüntülərə baxaraq, hadisənin necə baş verdiyini öyrənmək istəyib.

Kameranın yaddaşına düşən görüntü isə mühafizəçini dəhşətə gətirib.

Görüntülərdə hansısa bir gözəgörünməz varlığın həyətdə olan plastik vedrəni sağa-sola hərəkət etdirdiyi və bir-neçə metr irəli atdığı müşahidə olunur.

Bu hadisəni çoxları ruhlarla əlaqələndirir.(oxu.az)

