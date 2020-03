Moskvada bir sutkada koronavirusa 114 yoluxma halı qeydə alınıb.

Metbuat.az “RT”yə istinadən xəbər verir ki, məlumatı yerli operativ qərargah yayıb.

Bildirilib ki, martın 28-dək Moskada 817, Moskva vilayəti üzrə 36 yoluxma hadisəsi qeydə alınıb.

Məlumata əsasən, ötən sutka ərzində Rusiya üzrə 228 nəfər yoluxub. Martın 28-dək ölkə üzrə yoluxanların sayı 1 264 nəfərə çatıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.