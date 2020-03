Türkiyənin "Beşiktaş" komandasının qapıçısı Loris Karius klubdan FİFA-ya şikayət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna səbəb almaniyalı qapıçının maaşını ala bilməməsidir. Şikayətdən sonra FİFA kluba xəbərdarlıq edib.



Qeyd edək ki, yeni növ koronavirus pandemiyası səbəbilə bir çox futbol klubları kimi "Beşiktaş" da maliyyə çətinlikləri ilə üzləşib.



