“Mitsubishi” işıqforda dayanan maşına belə çırpıldı: Bakıda ağır qəzanın ANBAAN VİDEOSU

Bakıda baş verən yol nəqliyyat hadisəsinin görüntüsü yayılıb. Metbuat.az xəbər verir ki, paytaxt küçələrinin birində hərəkət edən “Hyundai” markalı avtomobilin sürücüsü işıqforun qadağanedici işığında dayanıb. Bu zaman arxadan gələn “Mitsubishi” markalı avtomobil “Hyundai”a çırpılıb. Qarşıdakı sürücü qəzanın baş verə biləcəyini görüb, qəzadan yayınmaq istəsə də qəza qaçılmaz olub.(avtosfer.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.