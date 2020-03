Bakıda 6 yaşlı uşaq xəstəxanaya çatan kimi dünyasını dəyişib.

Bu barədə Metbuat.az-a TƏBİB-dən bildirilib.



Qeyd olunub ki, uşaq kəskin qarın simptomu diaqnozu ilə K.Fərəcova adına Elmi-Tədqiqat Pediatriya İnstitutuna gətirilib və daxil olan kimi ölüb:



“Ölümün dəqiq səbəbi tibbi ekspertizanın nəticəsindən sonra məlum olacaq”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.