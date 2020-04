Ronaldu maaşının azaldılmasna razılıq verdi

"Yuventus"un hücumçusu Kriştianu Ronaldu koronavirusun yayılması səbəbindən maaşının azaldılmasına razılıq verib.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, bu haqda "Tuttosport" nəşri məlumat yayıb. Portuqaliyalı oyunçu illik maaşından imtina etməyə hazır olduğunu deyib. Bu, 4 milyon avrodan bir qədər azdır. Bundan başqa, "Yuventus"dan Canluici Buffon, Corco Kyellini və Leonardo Bonuççi isə 1,5 aylıq maaşından imtina ediblər.

Qeyd edək ki, İtaliyada A seriyasının dayanması səbəbindən ən çox maliyyə itkisinə məruz qalan klub "Yuventus"dur.

Milli.Az

