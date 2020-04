Terimin bu qərarı komandanı BÖYÜK TƏHLÜKƏDƏN xilas etdi

“Qalatasaray”ın baş məşqçisi Fatih Terimin “Beşiktaş”la oyundan sonra məşqlərin ləğvi barədə qərarı bütün komandanın virusa yoluxmasının qarşısını alıb.

Publika.az xəbər verir ki, futbolçular təxirə salma qərarı elan edilənə qədər 4 gün bir araya gəlməyib.

F.Terim bu qərarı verməsəydi, bütün futbolçular koronavirus təhlükəsi ilə üz-üzə qalacaqdı. Bu sayədə təcrübəli baş məşqçinin göstərişi ilə evlərində qalan futbolçular böyük təhlükədən qurtulub.

Qeyd edək ki, Fatih Terim koronavirusa yoluxduğu üçün xəstəxanada saxlanılır.

Tağı Həsənov

