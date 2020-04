Rusiyanın Orenburq vilayətində bir nəfər yeni koronavirusdan (COVID-10) ölüb.

APA-nın TASS-a istinadən verdiyi məlumata görə, regionun səhiyyə strukturlarından bildirilib ki, ölən şəxs digər xəstəliklərdən də əziyyət çəkirmiş.

Ümumilikdə Orenburq vilayətində koronavirusa dörd yoluxma faktı qeydə alınıb.

İndiyədək Rusiyada 5 nəfər pandemiyanın qurbanı olub.

Milli.Az

