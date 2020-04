“Standard & Poor's” (S&P) beynəlxalq reytinq agentliyi Avropa Mərkəzi Bankının (ECB) kredit reytinqini "AAA / A-1" səviyyəsində təsdiqləyib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə agentliyin açıqlamasında bildirilir.

Qurum reytinq üzrə proqnozunu isə "Sabit" saxlayıb.

“ECB-nin orta və uzun müddətdə qiymətlərin sabitliyini müvəffəqiyyətlə qoruyacağını və qeyri-ənənəvi pul siyasəti alətlərini tətbiq etməklə hərəkət edəcəyini gözləyirik”, - deyə agentliyin açıqlamasında qeyd olunub.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.