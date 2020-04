Koronavirusa görə italyan sevgilisindən ayrıldı: “Testin cavabı çıxsın…”

Müğənni Banu Zorlu italyan sevgilisindən ayrılıb.

Milli.Az musavat.com-a istinadən bildirir ki, Nişantaşıda görüntülənən müğənni insanları evdən çıxmamağa çağırıb:

"Günlərdir evdən ancaq mağazaya və aptekə getmək üçün çıxıram. Maska və əlcək taxıram. İnsanlar evlərindən çıxmasın. Qaydalara əməl etsinlər".

İfaçı italyan sevgilisindən ayrıldığını da açıqlayıb: "Koronavirusa görə görüşə bilmirdik, ancaq telefonla danışırdıq. Bu vəziyyətdə münasibəti davam etdirmək olmur. Ona görə də ayrıldıq".

Banu "Barışa bilərsiniz" sualına isə belə cavab verib: "Koronavirus bitsin, test etdirsin, cavabı neqativ çıxsın. Baxarıq".

Milli.Az

