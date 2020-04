İspaniyada son 1 gündə daha 832 nəfər koronavirusun qurbanı olub.

Publika.az xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, bununla da ölkədə virusdan ölənlərin sayı 5 690 nəfərə çatıb.

Məlumata görə, son 24 saatda yoluxmaların sayı daha 8 189 nəfər artaraq 72 248 nəfərə çatıb.

Dünyada koronavirus infeksiyasına indiyədək yoluxanların sayı 614 158-ə çatıb. Bunların 137 271 nəfəri sağalıb, 28 239 nəfəri isə ölüb.

