Rəqqasə Renka (Rəna Ağamuradova) da evdə qalıb və insanları da buna səsləyən məşhurlardandır.

Milli.Az big.az-a istinadən xəbər verir ki, rəqqasə evinin eyvanına çıxaraq rəqs edib, evdə qalmağa çağırıb. Bunu isə videoya çəkərək İnstaqram hesabında paylaşıb.



Sözügedən videonu təqdim edirik:

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.