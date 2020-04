Pandemiya nə qədər davam edəcək? - Harvard İnstitutu

Harvard Qlobal Səhiyyə İnstitutunun direktoru Aşiş Ca koronavirus pandemiyasının 12-18 ay davam edəcəyini proqnozlaşdırıb.

Axar.az xəbər verir ki, CNN-ə açıqlamasında alim bu virusun 2-6 həftəyə ötüb keçən virus olmadığını bildirib.

"Bu, 2, 4 və ya 6 həftəyə ötüb keçən virus deyil. Bəxtimiz gətirsə, bu virusla 12-18 ay bu və ya digər formada yaşamağa məcbur olacağıq", - o deyib.

Ca bildirib ki, koronavirusa qalib gəlməyin yeganə yolu effektiv vaksinin tapılmasıdır.

Qeyd edək ki, analoji proqnozla Almaniya alimləri də çıxış edib.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.