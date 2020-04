Livanda koronavirusa yoluxanların sayı 412-yə çatıb.

“Report” “RİA Novosti”yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Livan Səhiyyə Nazirliyinin hesabatında bildirilib.

Məlumata əsasən, son sutka ərzində 21 yeni yoluxma hadisəsi baş verib.

Bildirilib ki, martın 27-də virusa yoluxan 80 yaşlı kişi ölüb.

Bununla da Livanda koronavirusdan ölənlərin sayı 8-ə yüksəlib.



