Zamanında mühüm xidmət növü - AptekOnline.az!

Xalqımızın sağlamlığı üçün faydalı və innovativ layihələri ilə fərqlənən "AzeriMed" MMC, ölkə əhalisinin etibarlı tibbi dəstəyə ehtiyacı olduğu bir zamanda, müasir texnologiyalara əsaslanan eksklüziv layihəsini reallaşdırdı.

İstifadəçilərin maksimum rahatlığı üçün nəzərdə tutulan "AptekOnline.az" xidməti, öz texniki yeniliklərinə və onlayn ödəniş sisteminə görə, ölkəmizdə tibb sahəsinin inkişafına lazımlı töhfəni verəcək, ilk böyük layihədir.

"AptekOnline.az"-ın vacib üstünlüklərindən biri xidmətin həm sayt (veb), həm də mobil versiyasın gerçəkləşdirilməsidir. Bunun üçün xidmətin həm sayt, həm də mobil versiyası istifadəyə təqdim olunub.

"AptekOnline.az" xidmətinin əsas məqsədi, vətəndaşlara Sosial izolyasiya müddətində (müvəqqəti olaraq evdən kənara çıxmadıqları müddət ərzində), peşəkar şəkildə,əczaçı dəstəyini verməkdir.

"Aptekonline.az"-da istifadəçilər üçün geniş çeşiddə tibbi, kosmetoloji, gigiyenik və dərman vasitələrinin seçimi təqdim edilmişdir.

Onlayn qeydiyyat, şəxsi kabinet, resept üzrə axtarış sistemi, məhsul üzərində yerləşdirilmiş barkodla axtarış imkanı, resept fotosunu sistemə daxil etməklə sifariş (şəkilli sifariş), şifarişlərin tarixçəsi, "ağıllı" axtarış sistemi, onlayn ödəniş üstünlüyünün olması və qısa müddət ərzində birbaşa ünvana çatdırılma kimi

xidmətləri, "aptekonline.az" layihəsinin əsasıdır. Bu xidmətlərdən həm sayt, həm də mobil tətbiqdə aktiv şəkildə istifadə olunur.

Bundan başqa təcili sorğular, sifariş və tibbi çatdırılmalar ilə bağlı xidmətin 24 saat fəaliyyət göstərən, *7700 çağrı mərkəzi də, hər bir vətəndaşın xidmətindədir.

Daha operativ sifariş üçün isə "AptekOnline"-nın aktiv whatsapp +99455 251 77 00 nömrəsi də mövcuddur.

AptekOnline.az #evdəsağlamqal

Biz sizinləyik!

sayt:https://aptekonline.az

mobil versiya: https://aptekonline.az/qr



