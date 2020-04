Almaniya kubokunun yarımfinal mərhələsinin oyunları təxirə salınıb.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, aprelin 21-i və 22-də keçirilməli olan yarımfinal görüşləri qeyri-müəyyən müddətə təxirə salınıb. Bu barədə Almaniya Futbol İttifaqının rəsmi saytı məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, Almaniya kubokunda finala vəsiqə uğrunda "Bavariya" "Ayntraxt"la, "Bayer Leverkuzen" də "Saarbrüken"lə qarşılaşacaq.

Milli.Az

