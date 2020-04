Ukraynada yeni koronavirusdan (COVID-19) ölənlərin sayı artır.

Milli.Az APA-ya istinadən bildirir ki, ölkənin Səhiyyə Nazirliyindən bildirilib ki, ölənlərin sayı 8 nəfərə çatıb. Bundan əvvəl 5 nəfərin öldüyü açıqlanmışdı.

Koronavirusa yoluxanların ümumi sayının 218 nəfər olduğu bildirilir.

Milli.Az

