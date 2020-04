Almaniyada DƏHŞƏTLİ KORONAVİRUS QƏRARI: insanlar ölümə təslim edilir - FOTO

İtaliyadan sonra Almaniya da koronavirus xəstələri arasında seçim etməyə başlayıb.



Publika.az xəbər verir ki, Almaniyanın 7 müxtəlif həkimlər birliyi ölkədə fəaliyyət göstərən 410 minə yaxın həkimə 11 səhifəlik göstəriş göndərib.



Göstərişdə bildirilir ki, sağalma ehtimalı olmayan xəstələr ölümə tərk ediləcək, onların yerinə yaşamaq ehtimalı olanlara baxılacaq.



Qeyd edək ki, Almaniyada 43 min 862 nəfər virusa yoluxub, qurbanların sayı 351 nəfərdir.



Avropada virusun ən çox ölümə səbəb olduğu İtaliyada da eyni addım atılır, daha yaşlı xəstələr ölümə tərk edilir.



Asif

