Rusiyanın Federal Bioloji Agentliyi koronovirus infeksiyasının müalicəsində istifadə etmək üçün dərman hazırlayıb.

Musavat.com RİA-Novostiyə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Agentliyin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Lakin dərman preparatının adı, xüsusiyyətləri açıqlanmır.

Qeyd edək ki, söhbət Covid-19-dan qorunmağa qarşı peyvənddən yox, koronavirus xəstələrinin müalicəsindən gedir.

Milli.Az

