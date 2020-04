Sabahdan etibarən müvəqqəti olaraq sabahdan etibarən "Yeni klinika" tibb müəssisəsində koronavirusa yoluxan və ağır simptomları olan xəstələr müalicə alacaqlar. Tibb ocağı 575 çarpayılıqdır. Xəstəxanada 1500-dən artıq həkim və tibbi heyət çalışacaq.

Publika.az xəbər verir ki, bunu Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyinin - TƏBİB-in İdarə Heyətinin sədri Ramin Bayramlı "Yeni Klinika"nın açılışında Prezident İlham Əliyevə burada yaradılan şərait barədə məlumat verərkən bildirib.

