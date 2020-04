Türkiyənin Van vilayətində İranla sərhəd Caldıran rayonundakı Han məhəlləsi karantinə alınıb.

Milli.Az APA-ya istinadən bildirir ki, bu barədə Çaldıran rayonunun icra nümayəndəliyi məlumat yayıb. Məlumatda bildirlib ki, yeni növ koronovirus (COVİD-19) tədbirləri çərcivəsində Han məhəlləsinə giriş və çıxış bağlanıb.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.