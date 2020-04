Niderlandda son sutka ərzində 1 159 koronavirusa yolxuma halı və 93 ölüm hadisəsi qeydə alınıb.

“Report” RİA "Novosti”yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Niderlandın Milli Səhiyyə İnstitutu (RIVM) məlumat yayıb.

Bununla da ölkədə koronavirusa yoluxanların sayı 9 762 nəfərə çatıb, 639 nəfər virusdan ölüb.



