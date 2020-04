İraqda 8 terrorçu məhv edilib.

Milli.Az APA-ya istinadən bildirir ki, bu barədə Türkiyə Müdafiə Nazirliyi rəsmi məlumat yayıb.

Məlumatda qeyd edilib ki, İraqın şimalında yerləşən Metina bölgəsində aşkarlanan 8 PKK üzvü hava hücumu nəticəsində məhv edilib.

