Yüngül çəki dərəcəsi üzrə UFC çempionu Həbib Nurməhəmmədov Toni Ferqyusonla döyüşə hazırlaşır.

Milli.Az fanat.az-aistinadən xəbər verir ki, Həbib instaqram hesabında Dağıstandakı məşqindən görüntüləri paylaşıb və qeyd edib:

"5 yaşımdan bəri bu təpədə qaçıram. Demək olar ki, bütün həyatım burada keçib".

18 aprelə təyin olunan Həbib - Ferqyuson döyüşünün məkanı hələlik bəlli deyil. Döyüşün koronavirus pandemiyası səbəbindən boş tribunalar önündə keçiriləcəyi gözlənilir.

