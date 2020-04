Məşhurlar “Kirayə pulun məndən” kampaniyasına başladılar - FOTO

Koronavirusun bütün dünyaya sürətlə yayıldığı vaxtda Türkiyənin tanınmış simaları "Kirayə pulun məndən" adlı kampaniyaya başlayıb.

Milli.Az musavat.com-a istinadən bildirir ki, karantin günlərində evdən çıxmayan məşhurlar imkansız ailələrin kirayə pulunu ödəyərək, estafeti bir-birinə ötürür.

YouTuber Atakan Özyurtun başlatdığı kampaniyaya İdo Tatlıses, Edis, Arda Turan, Zeynep Bastık, Burak Yılmaz və Emre Çolak kimi məşhur simalar qoşulub.

Özyurt 1, İdo 10, Edis 5 ailənin kirayə pulunu ödəyəcəyini açıqlayb.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.