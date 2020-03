Futbol üzrə Ukrayna milli komandasının baş məşqçisi Andrey Şevçenko koronavirus təhlükəsi ilə əlaqədar karantinə alınıb.

Azvision.az xəbər verir ki, hazırda Londonda olan Şevçenko özünü tamamilə təcrid edib.

O, məşqlərdən və bütün görüşlərdən imtina edərək karantinə getməyə razılıq verib.

