Müğənni Fədayə Laçın sosial media hesabında arxiv fotosunu izləyiciləri ilə bölüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, indiki halı ilə köhnə görüntüsünü müqayisə edən ifaçı 13 yaşında çəkdirdiyi fotonu paylaşıb.

"Birinci fotoda 13, ikincidə 43 yaşım var. Pis qalmamışam, hə?" - deyə o, şəkillərinə şərh verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.