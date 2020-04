Koronavirus xəstələrinin olduğu xəstəxananı partlatmaq istədilər - Minalanmış avtomobillə...

ABŞ-ın Kanzas-Siti şəhərində koronavirus xəstələrinin olduğu tibb müəssəsinə təşkil olunan hücumun qarşısı son anda alınıb.

Publika.az xarici KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, 36 yaşlı Timoti Uilson adlı şəxs minalanmış avtomobillə xəstəxananı hədəfə almaq istəyib. Lakin təhlükəsizlik əməkdaşlarının əməliyyatı nəticəsində silahlı vurulub. Ağır yaralan amerikalı ölüb.

Məlumata görə, polis şübhəlini 1 ay izləməyə başlayıb. Onun hökumətə qarşı qüvvələr tərəfindən əmr aldığı və potensial zorakı ekstremist olduğu müəyyən edilib.

Anar Türkeş

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.