Virusa yoluxma, soyuqdəymə riskini azaldan daha bir amil

İngilis alimləri səhər yeməyi ilə bağlı maraqlı araşdırma aparıblar. Onlar səhər qəbul edilən qidanın soyuqdəymə riskini azaltdığını bildiriblər.

Milli.Az e-tibb.az-a istinadən bildirir ki, alimlər sübut edib ki, səhər yeməyindən imtina sağlamlığa ciddi zərər vurur. Cardiff Universitetindəki Psixologiya Məktəbinin tədqiqatçıları səhər yeməyindən imtina olunduğu hallarda soyuqdəymə yaranması riskinin yüksək olduğu qənaətinə gəliblər. Fərziyyələrini təsdiqləmək üçün alimlər təxminən 190 nəfəri eksperimentdə iştirak etməyə dəvət edib.Tədqiqat 2 aydan çox müddət ərzində davam edib.

Təcrübə bitdikdən sonra iştirakçılar tədqiqatçılara bu müddət ərzində SARS və ya qrip halları ilə necə tez-tez qarşılaşdıqları barədə məlumat veriblər.

Nəticədə, alimlər səhər yeməyindən imtina edən iştirakçıların SARS-dən daha çox şikayət etdiklərini (1 dəfədən çox) nəticəyə gəlbilər. Bundan əlavə, bu qrupun nümayəndələri stress halları ilə tez-tez qarşılaşdıqlarını bildiriblər. Nəticədə mütəxəssislər səhər yeməyinin immun sisteminin fəaliyyətinə müsbət təsir göstərdiyinə dair nəticəyə gəliblər.

Onlar hesab edir ki, səhər yeməyinə laqeyd yanaşmaq immunitetdə pozğunluqlara səbəb ola bilər.

Milli.Az

