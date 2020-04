Son sutkada Türkiyədə yeni tip koronavirusdan (COVİD-19) 16 nəfər ölüb, 1 704 yeni yoluxma qeydə alınıb.

Milli.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Səhiyyə Naziri Fəxrəddin Qoca "Twitter" hesabında məlumat verib.

O bildirib ki, ölkədə koronavirusa yoluxanların ümumi sayı 7 402, ölənlərin sayı isə 108 nəfərdir.

Onun sözlərinə görə, bu gün 7 641 nəfər testdən keçirilib.

Qeyd edək ki, Türkiyədə koronavirusdan sağalanların sayı 70 nəfərdir.

Milli.Az

