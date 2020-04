Uşaqlarda koronanın əlamətləri bunlardır - Diqqət

Uşaqlarda koronavirus asanlıqla müalicə olunur.

Milli.Az axar.az-a istinadən bildirir ki, bunu rusiyalı pediatr Yevgeni Komarovski İnstaqram hesabında deyib.

O bildirib ki, koronavirusun uşaqlardakı ilkin əlamətləri qusma və ishaldır.

"Uşaqlarda nəfəs tıxanıqlığı və nəcislə bağlı problemlərə diqqət etmək lazımdır. Bu, koronanın əlamətləri ola bilər", - Y.Komarovski bildirib.

Qeyd edək ki, bir qədər əvvəl Çin alimləri uşaqların koronavirus infeksiyasının gizli daşıyıcıları olduqlarını, bunu müəyyənləşdirməyin çox çətin olduğunu açıqlamışdılar.

Milli.Az

