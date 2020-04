Orqanizm korona ilə bu cür savaşır - VİDEO

Koronavirus pandemiyası artıq dünyada hər kəsi narahat etməyə başlayıb.

Axar.az xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə yayılan bir video-çarxda virusun insan orqanizminə necə yerləşdiyi, orada çoxalması ilə bağlı məlumatlar yer alıb.

Bununla yanaşı insanın immun sisteminin virus hücumuna qarşı necə müqavimət göstərdiyi, onu məhv etməsi ilə bağlı da məlumatlar olduqca diqqətçəkicidir.

Video-çarxda immun sisteminin insan orqanizmini qoruyan əsgərlər olduğu və bizim onlara necə kömək edəcəyimiz əks olunub.

Videonu təqdim edirik:

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.