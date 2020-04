Dünyanı qorxuya salan GÖRÜNTÜLƏR: İnsanlar qaçmağa başladı - VİDEO

İndoneziyada yerləşən Merapi vulkanında son 1 gün ərzində 3 güclü partlayış baş verib.

Publika.az xəbər verir ki, partlayış nəticəsində əmələ gələn zərərli tüstü 2 min metrəyə qədər yüksəlib. Ətrafa yayılan qatı duman yaxınlıqda yerləşən yaşayış məntəqələrində fəsadlar törədib. İnsanlar nəfəs almaqda çətinlik çəkir. Yerli dairələr vulkandan 3 kilometrə qədər məsafədə yaşayan bütün sakinləri təxliyə edib. Minlərlə insan təhlükəsiz ərazilərə köçüb. Tələfat barədə məlumat yoxdur.

Qeyd edək ki, Merapi vulkanı bölgənin ən təhlükəli yanardağı hesab olunur.

Anar Türkeş

