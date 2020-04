İspaniyanın "Valensiya" futbol klubunda 25 nəfər koronavirusa yoluxub.

Publika.az xəbər verir ki, onlardan 15-i klubun əməkdaşı, 10-u isə oyunçusudur.

La Liqa təmsilçisində koronavirusa yoluxan futbolçulardan isə cəmi 3 nəfərin - Esekyel Qaray, Elyakim Manqala və Xose Luis Qayyanın adı açıqlanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.