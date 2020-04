Koronavirus testinin şəxsi istəyə bağlı olunmaması tövsiyə olunur.

Milli.Az e-tibb.az-a istinadən bildirir ki, bunu Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyinin (TƏBİB) cənub ərazi bölməsi üzrə koordinatoru, infeksion xəstəliklər uzmanı Fərrux Sədirov deyib. O bildirib ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) də belə tövsiyə edir: "Əgər özünüzdə xəstəlik əlamətləri hiss edirsinizsə, sizə 103 və 113 xidməti tərərindən suallar veriləcək. Lazım olan təqdirdə müayinə olunacaqsınız. Əgər koronavirusla bağlı yüksək şübhə olarsa, o zaman test olunacaq".

Milli.Az

