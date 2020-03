ABŞ-da son sutka ərzində 410 nəfər yeni növ koronavirusdan ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla da ölkədə virusdan dünyasını dəyişənlərin sayı 1711 nəfərə çatıb.



Ümumilikdə Birləşmiş Ştatlarda virusa yoluxanları sayı 105 min nəfəri keçib. Hazırda ABŞ yoluxma sayına görə dünyada birinci yerdədir.

