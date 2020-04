Koronavirusa yoluxan gənc cütlük necə sağaldı? - Ö zləri danışır

Həkimlərin bütün xəstələrə kömək etməyə belə gücləri çatmır. Lakin xəstəlik ölümcül deyil. Ondan qurtulmaq olar. Anton və Maria Petrova çətin bir sınaqdan keçiblər (öz istəklərinə uyğun olaraq adlar şərtidir). Onlar Cenevrədə yaşayırlar. Martın 10-da Londondan gələn dostlarla görüşdülər. Üçüncü gün qadında xəstəliyin ilk simptomları aşkar olundu. Maria, xəstəlikdən necə xilas olduqları haqqında danışır.

"Həyat yoldaşım Londondakı dostları ilə görüşdükdən üç gün sonra pis öskürməyə başladı" Bir az sonra güclü öskürməyə başladım. Qaynar xətt telefonu tapdıq. Gecə təxminən bir saat cəhd etdik. Xətt həddən artıq yüklənmişdi. Operator zəngə cavab verdikdə güclü temperatur və digər simptomların olduğunu söylədik - klinika həkimini çağırmaqlarını istədik. O gecə bütün simptomlar ortaya çıxdı: temperatur yüksəldi, əzələlərdə dözülməz bir ağrı var idi - yataqda belə çevrilmək olmurdu. Bütün gecə yatmamışıq. Tərləmə, öskürək. Tipik qrip simptomları.

Səhər saatlarında cütlük həkimə zəng edi, cavab məyusedici olur.

"Doktor bütün Cenevrə üçün gündə yalnız 20 müayinə mümkün olduğunu söylədi" və bunlar yalnız dəhşətli dərəcədə öskürən, sətəlcəm insanlara edilir . Bizim isə öskürəyimiz boğulma həddində deyildi, danışa bilirdik. Ancaq həyat yoldaşımın astması var. Risk altındadır və bu barədə həkimə məlumat verdik. Həkim dedi ki, əlaqə saxlayacağıq, amma hal-hazırda müayinə edə bilmirik. "Xəstəxanaya gələ bilərsiz, ancaq etdiyimiz şey sadəcə parasetamol vermək olacaq. Onu aptekdə alın və dah çox su için. "

Elə həmin gün onlar Londondan olan dostları Petrovlarla əlaqə saxladılar. Eyni simptomlar onda da var idi. Ancaq sınaqları bacardılar.

"Nəticələr müsbət oldu. Heç birimiz xəstəxanaya yerləşdirilmədik. Çünki hamımız gəncik vəorqanizm özü xəstəliyin öhdəsindən gəlir. Qızdırma varsa - parasetamolla salın.2-3 gün davam edən ağır simptomları oldu. Sonra temperaturu aşağı saldıq. Bundan sonra hər şey daha da asanlaşdı. Təbii ki, ancaq parasetamol və isti su sayəsində sağalmadıq. Moskvada tanıdığım bir həkimə zəng etdim. Mənə vitamin və dərmanların siyahısını göndərdi. Bu C vitamini, sink, qarışqa ağacından olan Lopacho dərmanı, B vitamini və qreypfrut ekstraktıdır. Bunlar təbii dərmanlardır. Heç bir həkim virus əleyhinə və ya güclü antibiotik dərman qəbul etməyimizi tövsiyə etmədi (parasetamol istisna olmaqla) " Maria deyir.

