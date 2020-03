Fransada yeni növ koronavirusdan ölənlərin sayı 319 nəfər artaraq 2314-ə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, gün ərzində virusa yoluxanların sayı 4611 nəfər olub.



Bununla da Fransada koronavirusa yoluxanların sayı 37 min 575 nəfərə yüksəlib. Onlardan 4273-ü reanimasiyadadır. Ölkədə virusdan sağalanların sayı isə 6624 nəfərdir.

