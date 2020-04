Mineral suların koronavirusa qarşı faydası varmı?

Mineral sular bədənin xəstəliklərə qarşı immunitetinin güclənməsinə gətirib çıxardır. Minerallar olmasa, insan bədəni xəstəliklər qarşısında çarəsiz qala bilər. Hazırkı vəziyyətdə tez-tez mineral su içmək lazımdır.

Milli.Az axar.az-a istinadən bildirir ki, bu sözləri türkiyəli həkim Əli Qasım Hacim koronavirusdan qorunmaqla bağlı tövsiyələrində deyib.

"Minerallarda vitaminlər orqanizmimiz üçün faydalıdır. Sinir sisteminin hərəkət etməsi üçün bəzi mineralların hüceyrələrin içinə keçməsi lazımdır. Bütün bu komponentlər isə mineral sularda mövcuddur", - deyə o bildirib.

Milli.Az

